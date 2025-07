Le tireur de New York cherchait à cibler la NFL

Des véhicules de la police et des services de secours dans le quartier de Midtown Manhattan à New York, théâtre d'une tuerie le 28 juillet 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

L'homme qui a tué quatre personnes lundi soir avant de se donner la mort dans un gratte-ciel de New York cherchait à cibler la NFL, le grand championnat de football américain, ont déclaré mardi les autorités locales.

Lundi en début de soirée, vers 18H30 locales, les sirènes hurlent dans le centre de la ville. Les véhicules de police, les pompiers et les ambulances foncent à toute allure au 345 Park Avenue dans le coeur de Manhattan.

Un homme muni d'un fusil d'assaut M4 vient d'ouvrir le feu à l'entrée d'une tour qui abrite de grandes entreprises comme la firme financière Blackstone ou le cabinet de conseil KPMG.

"La dernière fois que j'ai vu autant de policiers dans le secteur, c'est quand il y a eu l'affaire Luigi Mangione", lance un témoin à l'AFP en référence à l'homme accusé du meurtre en décembre à New York du patron du plus gros assureur santé américain pour se venger des dérives de ce secteur.

Mais cette fois le tueur, identifié comme Shane Tamura, 27 ans, cherchait plutôt à s'en prendre à la NFL, le championnat de football américain, dont des bureaux sont situés dans cette tour, a déclaré mardi matin le maire de New York Eric Adams.

"Il semble qu'il voulait s'en prendre aux employés de la NFL", a déclaré M. Adams à l'antenne de la chaîne locale Fox. "Il a laissé une note de suicide (...) à ce stade, il semble avoir pensé qu'il avait développé l'ETC en jouant en NFL", a ajouté le maire.

Une employée de la NFL a été "blessée grièvement" dans l'attaque, a indiqué le patron de la ligue Roger Goodell, précisant qu'une aide psychologique était disponible aux employés traumatisés par cette attaque.

L'encéphalopathie traumatique chronique (ETC) est une maladie cérébrale dégénérative qui a plombé la vie de joueurs de football américain et d'ex-joueurs de hockey, deux sports de contacts.

- "Etudiez mon cerveau" -

Le président américain Donald Trump, dont la tour éponyme est située dans ce même quartier de New York, a dit mardi matin avoir confiance en la police "pour faire toute la lumière sur les raisons qui ont poussé ce cinglé à commettre un acte de violence aussi insensé".

Selon les médias locaux, Shane Tamura n'a jamais joué en NFL mais était quarterback dans son équipe au lycée.

Il avait fait le trajet entre Las Vegas et New York avant d'entrer muni d'un fusil d'assaut dans la tour du quartier d'affaires de Midtown, où il a tué trois hommes dont un policier, ainsi qu'une femme, une cadre de la firme Blackstone selon un communiqué de l'entreprise cité par des médias américains, avant d'être retrouvé mort au 33e étage.

"Il s'est tiré une balle dans la poitrine" et non dans la tête, a précisé le maire Adams, en ajoutant que l'homme s'était trompé d'étage en se perdant dans les ascenseurs de l'immeuble.

Selon la note retrouvée dans son portefeuille par la police et citée par des médias locaux, le tireur a écrit: "étudiez mon cerveau, je suis désolé". Et il a cité le cas de Terry Long, ex-joueur des Steelers de Pittsburgh qui s'est suicidé en 2005 et dont le cerveau a ensuite été étudié par Bennet Omalu, médecin légiste et neuropathologiste.

Ce dernier est le premier à avoir publiquement identifié l'ETC, qui hante toujours la NFL.

- Commotions cérébrales -

En 2021, un autre ex-joueur professionnel de football américain, Phillip Adams, avait abattu six personnes aux Etats-Unis avant de se donner la mort.

Un examen post-mortem du cerveau de cet homme de 32 ans avait révélé qu'il présentait des signes de lésions "inhabituellement graves".

L'ETC, qui ne peut être décelée sur des individus vivants, peut engendrer toute une série de symptômes comportementaux, parmi lesquels l'agressivité, l'impulsivité, la dépression, l'anxiété, la paranoïa, les tendances suicidaires, ainsi que des symptômes cognitifs progressifs tels que la perte de mémoire.

Depuis le début des années 2000, plusieurs études ont mis en évidence un lien entre cette dégénérescence cérébrale et les chocs répétés à la tête, engendrant commotions cérébrales et autres traumatismes crâniens, qui émaillent trop souvent la carrière d'un joueur.

Une étude en 2017 avait notamment analysé les tissus cérébraux de 111 joueurs passés par la NFL et décédés souvent prématurément. L'ETC avait été détectée chez 110 d'entre eux.