Gaza-Israël et le Hamas approuvent la première phase du plan de Trump pour mettre fin à la guerre

(Actualisé tout du long avec confirmation du Hamas, détails, contexte)

par Matt Spetalnick, Nidal al-Mughrabi et Trevor Hunnicutt

Israël et le Hamas ont approuvé la première phase du plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, ouvrant la voie à un cessez-le-feu, une libération des otages et à la résolution potentielle du conflit qui fait rage depuis deux ans dans l'enclave palestinienne.

L'accord, issu des négociations indirectes qui se déroulent à Charm el Cheikh entre les représentants de Tel Aviv et du Hamas, a été annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi, au lendemain du deuxième anniversaire de l'attaque du groupe islamiste dans le sud d'Israël, qui a fait 1.200 morts et déclenché en représailles une offensive dévastatrice.

S'il était mis en œuvre, le plan permettrait aux deux parties d'entamer la désescalade d'un conflit régional qui a isolé Tel Aviv, s'est étendu à l'Iran, au Liban et au Yémen, et que les efforts diplomatiques précédents n'ont pas permis d'arrêter.

Cependant, le manque de détails dans les annonces faites par Trump laisse de nombreuses questions en suspens, faisant planer le risque d'un échec de cette nouvelle tentative.

"Je suis très fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux approuvé la première phase de notre plan de paix", a déclaré Donald Trump sur Truth Social.

"Cela signifie que TOUS les otages seront libérés très bientôt et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à une ligne convenue, première étape vers une paix forte, durable et éternelle", a ajouté Trump.

Faisant référence aux otages détenus par le Hamas, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans un communiqué: "Avec l'aide de Dieu, nous les ramènerons tous chez eux."

Benjamin Netanyahu a également déclaré qu'il convoquerait son gouvernement jeudi pour approuver l'accord.

Le Hamas a confirmé avoir conclu un accord pour mettre fin à la guerre, précisant que celui-ci prévoyait le retrait israélien de l'enclave et un échange d'otages contre des prisonniers.

Le groupe armé palestinien a cependant appelé dans un communiqué Donald Trump et les États garants à veiller à ce que Tel Aviv respecte pleinement le cessez-le-feu.

LIBÉRATION DES OTAGES DANS LES PROCHAINS JOURS

"Toutes les parties seront traitées équitablement !", a également déclaré Trump sur Truth Social, après avoir annoncé l'accord.

"C'est un GRAND jour pour le monde arabe et musulman, Israël, toutes les nations environnantes et les États-Unis d'Amérique, et nous remercions les médiateurs du Qatar, d'Égypte et de Turquie, qui ont travaillé avec nous pour faire de cet événement historique et sans précédent une réalité."

Une source du Hamas a déclaré que les otages encore en vie seraient remis dans les 72 heures suivant l'approbation de l'accord par le gouvernement israélien.

Un porte-parole du gouvernement israélien a déclaré que la libération des otages devrait commencer samedi.

Donald Trump a déclaré mercredi sur la chaîne de télévision américaine Fox News que les otages détenus à Gaza seraient probablement libérés lundi.

Le bureau de Benjamin Netanyahu a déclaré que le Premier ministre israélien s'était entretenu avec le président américain et que les deux chefs d'Etats s'étaient félicités mutuellement pour la signature d'un "accord historique".

Le président américain Donald Trump

avait déclaré

mercredi ne pas exclure de se rendre en Egypte en fin de semaine, affirmant qu'un accord de cessez-le-feu était "très proche".

Les autorités médicales de Gaza ont fait état de huit personnes tuées lors de frappes israéliennes au cours des dernières 24 heures, le bilan le plus bas depuis des semaines.

