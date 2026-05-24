Gaza-Des tirs israéliens tuent un nourrisson et ses parents - secours

Une frappe aérienne israélienne sur un appartement situé dans un camp de réfugiés du centre de Gaza a fait trois morts dimanche, dont un bébé de six mois, ont indiqué les autorités sanitaires.

Les secouristes ont identifié les trois personnes décédées dans le camp de réfugiés de Nuseirat comme étant Mohammad Abu Mallouh, le père du nourrisson, Alaa Zaqlan, la mère, et leur enfant, Osama.

Plus tard dans la journée, des tirs israéliens ont tué un Palestinien dans le nord de l'enclave, près d'une clinique gérée par les Nations Unies dans le camp de réfugiés de Jabalia, ont indiqué des secouristes.

L'armée israélienne n'a pas immédiatement commenté ces deux incidents.

À la morgue de l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa à Deir Al-Balah, les proches des trois membres de la famille décédés sont venus faire leurs adieux à leurs corps enveloppés dans des linceuls blancs.

"Un homme dormait avec sa femme et leur fils de six mois dans leur lit. La roquette est tombée sur son lit et l'a emporté, avec sa femme et son fils, laissant derrière eux six jeunes filles", a déclaré la grand-mère du nourrisson, Umm Hamza Abu Mallouh, les larmes aux yeux.

Israël a récemment recommencé à émettre des ordres d'évacuation à l'encontre des habitants de Gaza — une pratique qui avait largement abandonnée après le cessez-le-feu d'octobre entre Tel-Aviv et le Hamas.

Mais Yehia Abu Mallouh, le frère du père du nourrisson tué, a déclaré qu'ils s'étaient réveillés au son d'une explosion, sans aucun avertissement préalable.

"Nous avons découvert que la maison de mon frère avait été prise pour cible alors qu'il dormait paisiblement chez lui. Nous les avons trouvés (la famille) déchiquetés sans aucun avertissement préalable", a-t-il dit à Reuters.

"Le but du cessez-le-feu est censé être la paix, sans frappes ni rien d'autre, mais l'ennemi les a pris par surprise pendant la nuit", a-t-il ajouté.

Le cessez-le-feu d'octobre, négocié par le président américain Donald Trump, n’a pas réussi à mettre fin aux attaques israéliennes à Gaza, Israël et le Hamas étant dans l'impasse dans leurs pourparlers indirects sur le désarmement du groupe militant.

Le cessez-le-feu a laissé Israël garder le contrôle de plus de la moitié de Gaza, le Hamas ne contrôlant qu'une étroite bande de territoire le long de la côte.

Quelque 880 Palestiniens ont été tués lors de frappes israéliennes depuis l'entrée en vigueur de la trêve, selon les chiffres des autorités sanitaires de Gaza, qui ne font pas la distinction entre combattants et civils.

Quatre soldats israéliens ont été tués par des militants au cours de la même période, selon l'armée israélienne.

Le Hamas ne communique pas de chiffres concernant les pertes parmi ses combattants. Israël affirme que ses frappes post-cessez-le-feu visent à prévenir des attaques.

(Nidal al-Mughrabi au Caire et Mahmoud Issa à Gaza, Version française Benoit Van Overstraeten)