Gaza : cause commune des rivaux du Genoa et de la Sampdoria
information fournie par So Foot 11/09/2025 à 00:29

Bien que les tensions soient toujours aussi fortes entre supporters du Genoa et de la Sampdoria, ils ont décidé de mettre leur rivalité de côté pour agir ensemble pour une cause plus grande : Gaza. Plusieurs groupes de supporters se sont joints à l’appel de l’association Music For Peace pour organiser d’importantes actions humanitaires à destination du territoire palestinien ravagé par Israël.

« Si nous perdons contact avec notre navire seulement 20 minutes, nous bloquerons toute l’Europe. » Riccardo Rudino, docker au port de Gênes, n’est pas du genre à blaguer. Surtout pas dans ce contexte. Le 31 août dernier, celui qui est aussi porte-parole du Collectif autonome des travailleurs des ports (CALP) annonçait ainsi le soutien actif des dockers génois à la Global Sumud Flotilla, initiative maritime internationale lancée en 2025 par plusieurs ONG, visant à briser le blocus israélien de la bande de Gaza en acheminant de l’aide humanitaire. 200 tonnes de produits de première nécessité ont été amassées par les dockers, apportant ainsi leur grosse pierre à l’édifice. Autour de Rudino, ce sont plus de 50 000 personnes qui sont réunies par Music For Peace (l’organisation qui a veillé au bon fonctionnement de cette récolte humanitaire, NDLR) dans la zone portuaire ligurienne. S’ils sont là, c’est pour accompagner et donner de la force à ce convoi humanitaire, voulu comme le plus gros de l’histoire, alors que l’État israélien perpétue ses actes génocidaires dans la bande de Gaza.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Toute la ville semble unie par ce projet qui dépasse ses portes. Même ceux qui étaient jusqu’ici irréconciliables. En effet, dans la masse se trouvent à la fois des groupes de supporters du Genoa et d’autres de la Sampdoria, mettant en pause une rivalité pourtant vivace.…

Propos de Gaetano recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com

