Gaza-$1 md pour une adhésion prolongée au "conseil de la paix" de Trump-document

Un projet de charte envoyé à une soixantaine de pays par l'administration américaine demande aux membres une participation d'un milliard de dollars en cash s'ils veulent une adhésion de plus de trois ans, selon un document que Reuters a pu consulter.

"Chaque Etat membre devra exercer un mandat qui ne dépassera pas trois ans à partir de l'entrée en vigueur de cette Charte, soumise à renouvellement par le Président", peut-on lire dans le document, dont Bloomberg News a fait état en premier.

"La durée d'adhésion de trois ans ne s'appliquera pas aux Etats membres qui contribuent pour plus de 1.000.000.000 de dollars en fonds cash au Conseil de la Paix durant la première année d'entrée en vigueur de la Charte."

La Maison blanche a annoncé vendredi les noms de membres de ce conseil qui supervisera le comité technocratique chargé d'administrer la bande de Gaza dans le cadre de la deuxième phase du plan de paix du président américain Donald Trump.

Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, le gendre du président, Jared Kushner, et l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, feront notamment partie du "conseil de la paix", a indiqué la Maison blanche.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré que l'Egypte examinait l'invitation lancée par Donald Trump au président Abdel Fattah al Sissi à rejoindre le conseil. Donald Trump a envoyé une lettre d'invitation similaire à Recep Tayyip Erdogan, a fait savoir la présidence turque.

Le chef d'entreprise et milliardaire américain, Marc Rowan, le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, et le conseiller de Donald Trump, Robert Gabriel, sont également membre du "conseil de la paix", a dit la Maison blanche.

Il n'a pas été précisé quelles responsabilités assumeraient chacun des membres du conseil.

