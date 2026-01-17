Gaza-Les noms de membres du "conseil de la paix" dévoilés par la Maison blanche

(Actualisé avec invitation lancée aux présidents égyptien et truc)

par Kanishka Singh

La Maison blanche a annoncé vendredi les noms de membres du "conseil de la paix" qui supervisera le comité technocratique chargé d'administrer la bande de Gaza dans le cadre de la deuxième phase du plan de paix du président américain Donald Trump.

Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, le gendre du président, Jared Kushner, et l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, feront notamment partie du "conseil de la paix", a indiqué la Maison blanche.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré que l'Egypte examinait l'invitation lancée par Donald Trump au président Abdel Fattah al Sissi à rejoindre le "conseil de la paix".

Donald Trump a envoyé une lettre d'invitation similaire à Recep Tayyip Erdogan, a fait savoir la présidence turque.

Israël et le Hamas ont souscrit en octobre au plan en 20 points présenté par le président américain pour mettre fin au conflit déclenché par l'attaque du mouvement palestinien en territoire israélien le 7 octobre 2023.

Ce plan prévoit de confier, pour une période de transition, la gestion du territoire ravagé par deux ans de guerre à un comité technocratique palestinien placé sous la supervision d'un "conseil de la paix" international.

Le chef d'entreprise et milliardaire américain, Marc Rowan, le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, et le conseiller de Donald Trump, Robert Gabriel, sont également membre du "conseil de la paix", a dit la Maison blanche.

Nikolaï Mladenov, ancien coordinateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, occupera les fonctions de Haut représentant pour Gaza, a-t-elle ajouté.

Il n'était pas précisé quelles responsabilités assumeraient chacun des membres du conseil.

(Avec Bhargav Acharya et Ryan Patrick Jones; version française Camille Raynaud)