Gauthier Hein : « Le terrain m’avait aidé à gommer ma différence physique »
information fournie par So Foot 04/02/2026 à 20:48

Gauthier Hein : « Le terrain m'avait aidé à gommer ma différence physique »

Gauthier Hein : « Le terrain m’avait aidé à gommer ma différence physique »

Dans le nouveau numéro du magazine So Foot , disponible ce jeudi, Gauthier Hein parle notamment de ses premiers tournois et d’angoisse sur le terrain.

Le meneur de jeu de 29 ans du FC Metz raconte ses débuts en tant que jeune footballeur. Rapidement considéré comme le petit prodige de Thionville , il se souvient d’une scène qui l’a marqué : « Lorsque j’ai été élu meilleur joueur d’un tournoi, le speaker a dit : “Gauthier Hein, petit par la taille, mais grand par le talent.” Avant ça, pour moi, on ne me regardait différemment qu’à cause de ma taille. Cette phrase a fait tilt. Pour la première fois, on m’a parlé de “talent” . C’est comme si le terrain m’avait aidé à gommer ma différence physique. Je jouais face à des plus grands, mais peu importe, je me faufilais, j’éliminais, et les complexes sortaient de mon esprit. Avec un ballon, je devenais fort. »…

Photo : Renaud Bouchez pour So Foot.

AR pour SOFOOT.com

