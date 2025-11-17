Gattuso présente ses excuses après la nouvelle déroute italienne
Profil bas.
Gennaro Gattuso en a gros sur la patate. Le sélectionneur italien a présenté ses excuses aux supporters après la nouvelle déroute de la Nazionale face à la Norvège (1-4). Ce revers est lourd de conséquences puisque l’Italie devra passer par les barrages en mars pour espérer se qualifier à la Coupe du monde 2026. …
TM pour SOFOOT.com
