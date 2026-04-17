Gasperini quitte la conférence de presse les larmes aux yeux

Gasperini quitte la conférence de presse les larmes aux yeux

Le vase ne tient qu’à une goutte d’eau. En marge du choc italien du week-end entre la Roma et l’Atalanta, l’entraîneur des Giallorossi , Gian Piero Gasperini, a quitté la conférence de presse en larmes . Plusieurs questions autour de son passé du côté de Bergame l’ont poussé à bout.

Gian Piero #Gasperini, durante la conferenza pre partita di #Roma-#Atalanta, ha abbandonato la sala stampa quasi in lacrime dopo essersi commosso parlando del suo ex presidente, Antonio #Percassi pic.twitter.com/uKoCNhWJXF…

AR pour SOFOOT.com