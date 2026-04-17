Gasperini quitte la conférence de presse les larmes aux yeux
Le vase ne tient qu’à une goutte d’eau. En marge du choc italien du week-end entre la Roma et l’Atalanta, l’entraîneur des Giallorossi , Gian Piero Gasperini, a quitté la conférence de presse en larmes . Plusieurs questions autour de son passé du côté de Bergame l’ont poussé à bout.
Gian Piero #Gasperini, durante la conferenza pre partita di #Roma-#Atalanta, ha abbandonato la sala stampa quasi in lacrime dopo essersi commosso parlando del suo ex presidente, Antonio #Percassi pic.twitter.com/uKoCNhWJXF…
AR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer