Galatasaray donne des nouvelles de Noa Lang, qui s'est sectionné le pouce à Anfield

Galatasaray donne des nouvelles de Noa Lang, qui s'est sectionné le pouce à Anfield

Soirée très rouge à Anfield. En plus de sa lourde défaite sur le terrain de Liverpool (4-0), ce mercredi, en huitième de finale retour de Ligue des champions, Galatasaray a enregistré deux pertes majeures sur blessures. Victor Osimhen , l’avant-centre nigérian, a reçu un coup au bras en première période et a cédé sa place au retour des vestiaires. À la 80 e minute, Noa Lang est sorti après s’être sectionné le pouce entre les panneaux publicitaires .

🚑 Noa Lang quitte Anfield sur civière, et dans les vapes, après sa grave blessure au pouce. pic.twitter.com/xa69nM46od…

CT pour SOFOOT.com