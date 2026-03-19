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Galatasaray donne des nouvelles de Noa Lang, qui s'est sectionné le pouce à Anfield
information fournie par So Foot 19/03/2026 à 09:23

Galatasaray donne des nouvelles de Noa Lang, qui s'est sectionné le pouce à Anfield

Galatasaray donne des nouvelles de Noa Lang, qui s'est sectionné le pouce à Anfield

Soirée très rouge à Anfield. En plus de sa lourde défaite sur le terrain de Liverpool (4-0), ce mercredi, en huitième de finale retour de Ligue des champions, Galatasaray a enregistré deux pertes majeures sur blessures. Victor Osimhen , l’avant-centre nigérian, a reçu un coup au bras en première période et a cédé sa place au retour des vestiaires. À la 80 e minute, Noa Lang est sorti après s’être sectionné le pouce entre les panneaux publicitaires .

🚑 Noa Lang quitte Anfield sur civière, et dans les vapes, après sa grave blessure au pouce. pic.twitter.com/xa69nM46od…

CT pour SOFOOT.com

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