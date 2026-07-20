« Gagner avec ton pays, c'est ce qu'il y a de plus beau » assure Rodri
Campeones ohe ohe . Alors que la sélection espagnole est de retour en Espagne ce lundi pour célébrer à Madrid le titre de champion du monde obtenu face à l’Argentine (1-0), le capitaine de la Roja , Rodri, s’est exprimé sur la fierté qu’il ressentait .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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