Gaël Clichy s’amuse de ses anciennes parties de Football Manager

Et les négociations de contrat en mode FM, ça va être quelque chose ça aussi.

Nommé coach de Caen, Gaël Clichy a fait ses premiers pas dans son nouveau costume face à la presse. Alors qu’il a présenté sa vision pour le club, pour ce qui se sera sa première comme numéro 1 sur un banc, l’ancien latéral s’est aussi fendu d’une déclaration aussi originale que passionnée , qui ravit déjà les fans de Football Manager. « Je suis un fan du jeu Football Manager depuis tout petit , a-t-il lancé devant les micros. Je prenais toujours des petits clubs, de deuxième, troisième division ». Un rappel que Caen évolue désormais en troisième division et en National, mais qui montre aussi toute la passion et la résilience du bonhomme , même si le jeu vidéo reste un jeu vidéo.…

JF pour SOFOOT.com