Futsal : L’équipe de France écrase le Kosovo et continue sa balade vers l’Euro 2026

Et une, et deux, et trois victoires !

L’équipe de France de futsal a poursuivi son carton plein dans les éliminatoires de l’Euro 2026 en balayant le Kosovo vendredi à Pristina (0-5). Abdessamad Mohamed a planté un doublé pour porter son total à 87 buts sous le maillot des Bleus. Les autres buteurs se nomment Nelson Lutin, Sid Belhaj et le gardien Francis Lokoka . Ce dernier a eu le culot de frapper, et ça a payé grâce à une déviation adverse. Leader avec trois points d’avance, la France a encore trois matchs devant elle pour valider la première place, synonyme de qualification directe . Elle retrouvera le Kosovo dès mardi, mais cette fois à Poitiers , pour se rapprocher de son objectif. Elle devra ensuite défier la Bulgarie et la Géorgie en avril.…

