Fribourg et Mayence tiennent leur rang, Bochum et Kiel sont relégués

Les favoris ont assuré.

Ce fut un multiplex du samedi après-midi long à se décanter, mais au final, on a quand même eu des choses à se mettre sous la dent en Bundesliga. En haut du classement, le gros coup du jour est à mettre au crédit de Mayence, facile vainqueur de Bochum, bon dernier et désormais officiellement relégué (0-3) . Forts d’une ouverture du score juste avant la pause, Anthony Caci et ses coéquipiers ont tranquillement déroulé au retour des vestiaires. Un succès importantissime dans la course à l’Europe, puisque Mayence s’empare de la sixième position, qualificative pour la Ligue Europa Conférence.…

AL pour SOFOOT.com