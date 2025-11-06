Fribourg coule Nice
Nice 1-3 Fribourg
Buts : Carlos (25ᵉ) pour les Aiglons // Manzambi (29ᵉ), Grifo (sp, 39ᵉ) et Scherhant (42ᵉ) pour les Allemands
Du rire aux larmes.…
TM pour SOFOOT.com
Encore des bonbons. Intouchable depuis le début de cette phase régulière de Ligue Europa, Midtjylland n'a fait qu'une bouchée du Celtic (3-1) . Passeur décisif sur la première réalisation de Martin Erlic, le précieux Mikel Gogorza a illuminé la rencontre.
Étoile rouge de Belgrade 1-0 Lille But : Arnautović (85 e SP)
Les termes. Suite au report de la rencontre entre Bastia et Laval à cause de la tempête Benjamin, la Ligue corse de football a publié ce jeudi un communiqué épicé. Dans ce dernier, intitulé « Tout cela n'est que du vent » , l'instance suprême régionale conteste
La journée des listes. La FIFA a dévoilé ce jeudi la liste des onze candidats au titre de meilleur joueur au trophée The Best. Sans surprise, plusieurs joueurs du Paris-SG, vainqueur de la Ligue des champions, y figurent : Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes
