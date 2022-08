Fret routier : les tarifs du transport de marchandises atteignent un nouveau record en Europe

Cette hausse des prix est notamment liée à l'augmentation des prix du carburant et à la pénurie de main-d'oeuvre. Selon la filière, 425.000 postes de chauffeurs routiers n'étaient pas pourvus en 2021.

( AFP / JEAN-PIERRE CLATOT )

L'Union internationale des transports routiers (IRU) a indiqué mercredi 3 août que les prix du transport routier de marchandises ont atteint un nouveau record en Europe au deuxième trimestre, sous l'effet notamment de la hausse du coût du gazole, de l'inflation et de la pénurie de conducteurs.

L'indice de référence des taux de fret routier contractuels européen s'établit à 121 points - avec une base 100 début 2017 - au deuxième trimestre, en hausse de 13,1 points en un an, selon l'étude du cabinet Ti et de la place de marché Upply (qui appartient à Geodis, filiale de la SNCF). L'étude, qui différencie pour la première fois les taux contractuels et les taux spot -pour un transport immédiat-, donne également un record pour ces derniers, à 134 points, soit 20.1 points de plus en un an.

Des difficultés à recruter

Sur Paris-Madrid, la hausse a même atteint 20,9 % en un trimestre. La hausse des prix du gazole, variable selon les pays, a globalement atteint 69 % entre janvier et juillet . L'inflation atteignait 8,6 % dans la zone euro en juin, avec 5,8 % en France, 7,9 % en Allemagne ou 10,2 % en Espagne.

Demande mondiale de pétrole par mois pour les années 2019 à 2023 selon les estimations et les prévisions de l'AIE ( AFP / )

Les derniers chiffres de l'IRU montrent que 425.000 postes de chauffeurs routiers n'étaient pas pourvus en 2021, soit 10 % des effectifs théoriques. Ce dernier chiffre devrait passer à 14 % à la fin de l'année, une détérioration qui s'explique surtout par le vieillissement de la profession et des difficultés à recruter de jeunes chauffeurs, selon l'IRU.

Une pénurie de chauffeurs en Allemagne liée à la guerre en Ukraine

En Allemagne par exemple, il manque de 50.000 à 80.000 conducteurs de camions, un déficit creusé par le départ au front des chauffeurs ukrainiens . Plus de 228.000 conducteurs de camions exerçant en Europe en 2021 étaient principalement originaires d'Ukraine et de Biélorussie, selon l'organisation professionnelle.

La demande de fret routier faiblit pourtant en Europe, avec une baisse de l'activité dans toutes les grandes économies et des taux d'inflation qui pèsent sur la confiance des consommateurs et des entreprises, souligne l'étude trimestrielle.