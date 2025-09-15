Frères, adversaires et buteurs dans un même match

S’il est assez rare dans le foot de jouer au plus haut niveau contre son frère, il est plus rare encore que deux frangins marquent au cours d’un même match lors duquel ils sont opposés. C’est pourtant la performance réalisée par Marcus et Khephren Thuram lors du dernier derby d’Italie en date entre la Juve et l’Inter (4-3). Bienvenue dans le carré VIP.

Marcus et Khephren Thuram : Juventus 4-3 Inter (2025)

En Italie, quelques minutes seulement avant le coup de sifflet final de cet énième et rocambolesque derby d’Italie entre la Juve et l’Inter, la scène n’a échappé à personne : Marcus et Khephren Thuram dissimulant derrière leurs mains un sourire, discutant comme deux frangins qui venaient d’en finir avec un simple match de foot. Un sourire qui n’a pas forcément plu aux déçus, les supporters nerazzurri , mais qui a bel et bien raconté ce que la fratrie Thuram avait offert aux tifosis le temps d’une soirée.

Sous les yeux de Lilian, en tribunes, c’est d’abord l’aîné qui a montré la voie sur un corner parfait de Federico Dimarco, botté à un quart d’heure du terme, qu’il a smashé parfaitement d’un parfait coup de crâne au milieu de la défense bianconera . Pas de célébration, là encore au grand dam des fans intéristes, mais le match dans le match est lancé. La réponse du petit frère, six minutes plus tard à peine, est un copier-coller : toujours sur corner, avec Kenan Yildiz à la baguette, pour égaliser et relancer le suspense. La Juve s’imposera finalement au buzzer, rendez-vous le 15 février pour départager les deux internationaux français !…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com