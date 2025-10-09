 Aller au contenu principal
Frenkie de Jong fustige la délocalisation de Villarreal-Barcelone
information fournie par So Foot 09/10/2025 à 10:20

Frenkie de Jong fustige la délocalisation de Villarreal-Barcelone

Frenkie de Jong fustige la délocalisation de Villarreal-Barcelone

Enfin une grève des joueurs ?

Le 20 décembre prochain, Frenkie de Jong et ses coéquipiers du Barça se déplaceront aux États-Unis pour affronter Villarreal. Malgré la levée des boucliers des supporters et du syndicat des joueurs de Liga, l’UEFA a validé cette délocalisation lunaire, au même titre que celle du match de Serie A entre l’AC Milan et Côme, à Perth, en Australie.…

EL pour SOFOOT.com

