Frenkie de Jong fustige la délocalisation de Villarreal-Barcelone
Enfin une grève des joueurs ?
Le 20 décembre prochain, Frenkie de Jong et ses coéquipiers du Barça se déplaceront aux États-Unis pour affronter Villarreal. Malgré la levée des boucliers des supporters et du syndicat des joueurs de Liga, l’UEFA a validé cette délocalisation lunaire, au même titre que celle du match de Serie A entre l’AC Milan et Côme, à Perth, en Australie.…
EL pour SOFOOT.com
