 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Frédéric Guilbert : « Si tu ne triches pas, le Normand te pardonnera »
information fournie par So Foot 28/11/2025 à 23:07

Frédéric Guilbert : « Si tu ne triches pas, le Normand te pardonnera »

Frédéric Guilbert : « Si tu ne triches pas, le Normand te pardonnera »

Le latéral droit normand tient d’abord à prévenir : sa carrière est loin d’être terminée. Joueur de Lecce et étudiant, il a été nommé partenaire conseiller du président de Bayeux. Tombeur de Caen au tour précédent, le club de Régional 1 dispute le 8e tour de Coupe de France ce samedi contre Yvetot.

En début de saison, tu t’engages comme conseiller au Bayeux FC, club de Régional 1 qui s’est qualifié pour le 8 e tour de la Coupe de France en ayant battu Caen. C’est un hasard ?

Oui et non. À Bayeux, y a une belle osmose, une harmonie dans la vie du club. Pour moi, ce n’est pas vraiment un hasard. On n’est pas un club d’individualistes. On le verra ce samedi contre Yvetot, même si on a deux suspendus. Aujourd’hui, je ne suis ni plus ni moins confiant que contre Malherbe. C’est la logique de notre saison… Et c’est vrai que, dit comme ça, on croirait entendre un président de club.…

Propos recueillis par Ulysse Llamas

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • UEFA Women's Nations League - Demi-finale - Match retour - France - Allemagne
    Foot/Ligue des nations-Les Bleues arrachent la victoire contre la Suède
    information fournie par Reuters 28.11.2025 23:41 

    (Reuters) -L'équipe de France féminine de football s'est imposée sur le fil face à la Suède (2-1) vendredi à Reims (Marne) lors du match aller pour la troisième place de la Ligue des nations grâce à un but à la dernière seconde de Griedge Mbock. La capitaine des ... Lire la suite

  • L'improbable échauffement de Koffi Kouao
    L'improbable échauffement de Koffi Kouao
    information fournie par So Foot 28.11.2025 23:32 

    Peut-être qu’avec lui dans le onze, Metz n’aurait pas perdu. Mais pas sûr, cependant, qu’il soit titulaire lors du prochain match. Car si les Grenats ont été battus par le Stade rennais lors de la quatorzième journée de Ligue 1, un autre événement a attiré l’œil ... Lire la suite

  • Les Françaises célèbrent le but sur le fil de Griedge Mbock face à la Suède, lors du match aller pour la troisième place de la Ligue des nations, le 28 novembre 2025 à Reims ( AFP / FRANCK FIFE )
    Ligue des nations féminine: la victoire et puis c'est tout pour les Bleues
    information fournie par AFP 28.11.2025 23:28 

    Sauvées leur capitaine Griedge Mbock et leur gardienne Pauline Peyraud-Magnin, les Bleues repartent avec un court succès de Reims (2-1) face à la Suède, vendredi avant le match retour pour la 3e place de Ligue des nations mardi à Stockholm. Ni le beau jeu de l'été, ... Lire la suite

  • Ligue des nations : la France prend l'avantage sur le gong
    Ligue des nations : la France prend l'avantage sur le gong
    information fournie par So Foot 28.11.2025 23:17 

    France 2-1 Suède Buts : Karchaoui (45 e +3, SP) et Mbock (90 e +6) pour la France // Blackstenius (67 e ) pour la Suède Sur le gong !… FC pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank