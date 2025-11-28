Frédéric Guilbert : « Si tu ne triches pas, le Normand te pardonnera »

Frédéric Guilbert : « Si tu ne triches pas, le Normand te pardonnera »

Le latéral droit normand tient d’abord à prévenir : sa carrière est loin d’être terminée. Joueur de Lecce et étudiant, il a été nommé partenaire conseiller du président de Bayeux. Tombeur de Caen au tour précédent, le club de Régional 1 dispute le 8e tour de Coupe de France ce samedi contre Yvetot.

En début de saison, tu t’engages comme conseiller au Bayeux FC, club de Régional 1 qui s’est qualifié pour le 8 e tour de la Coupe de France en ayant battu Caen. C’est un hasard ?

Oui et non. À Bayeux, y a une belle osmose, une harmonie dans la vie du club. Pour moi, ce n’est pas vraiment un hasard. On n’est pas un club d’individualistes. On le verra ce samedi contre Yvetot, même si on a deux suspendus. Aujourd’hui, je ne suis ni plus ni moins confiant que contre Malherbe. C’est la logique de notre saison… Et c’est vrai que, dit comme ça, on croirait entendre un président de club.…

Propos recueillis par Ulysse Llamas

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com