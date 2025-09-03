Frédéric Antonetti : « J’aurais adoré jouer contre Bielsa parce que c’est d’une facilité »

Connu pour son franc-parler, Frédéric Antonetti n’a pas dérogé à sa réputation dans un large entretien accordé au magazine So Foot . Coordinateur sportif du Sporting Club de Bastia, l’ancien coach de Saint-Étienne, Lille, Rennes, Metz ou Strasbourg revient sur la particularité de faire un mercato sans argent, son aversion pour la multipropriété, son retour sur l’île de Beauté, la période de deuil qu’il a traversée suite au décès de sa femme en 2020, mais aussi l’image des coachs français . Et pour lui, tout réside dans la faculté de « se vendre aux médias » .…

