 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Frédéric Antonetti : « J’aurais adoré jouer contre Bielsa parce que c’est d’une facilité »
information fournie par So Foot 03/09/2025 à 17:42

Frédéric Antonetti : « J’aurais adoré jouer contre Bielsa parce que c’est d’une facilité »

Frédéric Antonetti : « J’aurais adoré jouer contre Bielsa parce que c’est d’une facilité »

Tous aux abris !

Connu pour son franc-parler, Frédéric Antonetti n’a pas dérogé à sa réputation dans un large entretien accordé au magazine So Foot . Coordinateur sportif du Sporting Club de Bastia, l’ancien coach de Saint-Étienne, Lille, Rennes, Metz ou Strasbourg revient sur la particularité de faire un mercato sans argent, son aversion pour la multipropriété, son retour sur l’île de Beauté, la période de deuil qu’il a traversée suite au décès de sa femme en 2020, mais aussi l’image des coachs français . Et pour lui, tout réside dans la faculté de « se vendre aux médias » .…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les visages de l'Ukraine à connaître pour les Bleus
    Les visages de l'Ukraine à connaître pour les Bleus
    information fournie par So Foot 04.09.2025 00:20 

    Au cours d'une année 2025 qui l'aura vu louper la montée en Ligue A de Ligue des nations pour un petit but face à la Belgique, l'Ukraine s'avance face à la France en pouvant compter sur un certain contingent de joueurs expérimentés et capables de faire la différence. ... Lire la suite

  • L'histoire de l'escroc qui se prenait pour Riyad Mahrez... et Tahar Rahim
    L'histoire de l'escroc qui se prenait pour Riyad Mahrez... et Tahar Rahim
    information fournie par So Foot 03.09.2025 23:02 

    Le jeu des sosies est allé un peu trop loin. Pendant plus d’un an, un illustre inconnu a tenté de se faire passer pour … Riyad Mahrez. L’histoire de Mohamed A. est racontée par Libération dans son édition de ce jeudi. Avant d’être condamné, un manager de MacDonald’s ... Lire la suite

  • Donnarumma cordial avec le PSG et Luis Enrique
    Donnarumma cordial avec le PSG et Luis Enrique
    information fournie par So Foot 03.09.2025 22:45 

    Les grandes oreilles ne sifflent pas. Gianluigi Donnarumma, actuellement en pige pour tenter de qualifier l’Italie à la coupe du monde, a raconté son été et son récent transfert à Manchester City. Et il a été très cordial. « Je ne suis pas déçu, quand Pep t’appelle ... Lire la suite

  • Où voir les matchs des Espoirs lors des deux prochaines saisons ?
    Où voir les matchs des Espoirs lors des deux prochaines saisons ?
    information fournie par So Foot 03.09.2025 22:15 

    Ce n’est pas cool pour Christophe Jallet. Les matchs de l’équipe de France Espoirs seront diffusés sur Youtube. Un an après leur finale aux Jeux olympiques et un été après leur demi-finale d’Euro, les Bleuets n’ayant pas de diffuseur . Par défaut, la chaîne youtube ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank