Frappes de l'Ukraine en Russie et armes de longue portée : Zelensky déplore la lenteur des Occidentaux sur la levée des restrictions

Le président ukrainien a abordé une nouvelle fois le sujet à l'occasion d'une visite conjointe des chefs de la diplomatie américaine et britannique.

Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé jeudi 12 septembre "le retard" des Occidentaux concernant une éventuelle levée des restrictions sur l'utilisation de leurs armes afin de frapper en profondeur de la Russie, au lendemain de négociations à ce sujet avec les chefs de diplomatie américaine et britannique.

"Nous devons être francs : le retard dans le processus d'utilisation des armes dont vous parlez (...) contre des cibles militaires sur le territoire de la Fédération de Russie (...) conduit à ce que la Russie déplace ces cibles militaires plus en profondeur" dans les terres, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Confrontée depuis deux ans et demi à l'invasion russe, l'Ukraine, dont les forces sont en difficulté face à l'armée russe dans l'Est, réclame inlassablement de pouvoir frapper plus loin des cibles en Russie avec des missiles occidentaux de longue portée.

Ce sujet épineux était au coeur d'une rare visite conjointe mercredi à Kiev des chefs de la diplomatie américaine, Antony Blinken, et britannique, David Lammy.

Carte des zones contrôlées par les forces ukrainiennes et russes en Ukraine au 11 septembre 2024 à 19h GMT

"L'Ukraine a été très préparée, très convaincante et très détaillée en ce qui concerne les missiles de longue portée lors de cette réunion. Il est important que nos partenaires aient reçu tous ces détails et signaux personnellement et de ma part", a souligné M. Zelensky.

Il a par ailleurs indiqué que l'Ukraine avait une "grande pénurie" de ces missiles et laissé entendre que les Occidentaux cherchaient malgré tout à préserver certaines restrictions sur leur utilisation.

"Si nous pouvons utiliser des armes", alors il faut pouvoir "les utiliser de la manière dont nous avons besoin pour toucher des cibles militaires" russes, a martelé le chef de l'Etat face à la presse.

"Si les restrictions sont levées pour une arme pour laquelle on n'a pas de missiles, ce n'est pas une levée des restrictions, mais simplement une autre façon de ne pas donner une décision positive sur l'utilisation des armes concernées", a-t-il poursuivi.