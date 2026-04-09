Frappes au Liban, colons en Cisjordanie : la France évoque des sanctions à l'encontre de Tel Aviv et une suspension de l'accord d'association entre l'UE et Israël

L'an dernier, face à l'escalade militaire et la crise humanitaire à Gaza, l'UE a déjà entamé le réexamen de cet accord, à la demande de plusieurs États membres.

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Des actions "inacceptables" et "disproportionnées". Les frappes d'Israël au Liban et les exactions de colons israéliens en Cisjordanie appelle à une possible suspension de l'accord entre l'Union, a déclaré jeudi 9 avril le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

"Vu la gravité de ce qui s'est passé hier (mercredi au Liban, ndlr) et par ailleurs étant donné la situation en Cisjordanie, on ne peut pas exclure que la discussion sur la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël se rouvre , en plus de sanctions nationales", a déclaré Pascal Confavreux. "Israël a, bien sûr, le droit de se défendre, mais ses actions sont non seulement inacceptables mais encore disproportionnées et mènent de facto à une impasse", a-t-il ajouté.

Accord politique et commercial

Une suspension de cet accord, en vigueur depuis 2000 et censé faciliter le dialogue politique et les échanges commerciaux entre les deux parties, doit être adoptée à l'unanimité des 27 États membres.

L'an dernier, face à l'escalade militaire et la crise humanitaire à Gaza, l'UE a entamé le réexamen de cet accord, à la demande de plusieurs États membres dont les Pays-Bas, qui estimaient notamment qu'Israël ne respectait pas les droits humains et les principes démocratiques, comme le prévoit l'article 2 de cet accord.

Un rapport de la Commission européenne a ensuite estimé qu'Israël violait cet article. L'Allemagne s'est notamment opposée à toute suspension globale ou résiliation de l'accord.