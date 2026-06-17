Frappes à longue portée : des missiles américains et européens vont être produits "sous licence" en Ukraine

Le chancelier Friedrich Merz a notamment salué "la grande volonté de coopérer" de Donald Trump.

L'Ukraine reçoit notamment des missiles Storm Shadow / SCALP produits par MBDA. Mais les quantités posent problème (illustration) ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Produire "plus vite et "plus fort" sur le territoire ukrainien. Pendant que les forces de Kiev mettent à l'épreuve la chaine logistique russe par ses campagnes de frappe aériennes sur des sites stratégiques, le chancelier allemand Friedrich Merz a indiqué que les Etats-Unis et des pays européens du G7 vont produire "sous licence" en Ukraine des missiles de longue portée et des systèmes de défense antiaérienne.

"Nous allons produire sous licence non pas seulement des systèmes de défense antiaérienne, mais des capacités de frappe dans la profondeur", soit des missiles de longue portée, a d'abord déclaré une source diplomatique en marge du sommet du G7 qui se tient cette année en France.

L'Ukraine a intensifié ces derniers mois ses frappes, majoritairement avec des drones, sur le territoire russe, parfois très loin de la frontière, visant particulièrement des infrastructures de transport et de stockage d'hydrocarbures, pour tenter d'assécher la capacité de Moscou à financer son effort de guerre. " Un élément d'engagement très fort a été pris par les Sept hier qui est de produire plus vite, plus fort en Ukraine, sous licence", a commenté la source diplomatique, citant des entreprises américaines et européennes.

Cet accord a été ensuite évoqué par Friedrich Merz lui même, indiquant que les entreprises américaines pourront notamment accorder des licences à cette fin à des fabricants européens. Le chancelier allemand s'est très "reconnaissant envers le président Trump pour cette grande volonté de coopérer". "Nous produisons tous actuellement trop peu et cela peut être compensé par l'octroi de licences à des entreprises qui ont ces capacités de production et qui incluent des compagnies européennes et ukrainiennes", a-t-il ajouté.

La question sensible des Taurus allemands et Tomahawk américains

Dans une déclaration commune, les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de ce club de pays industrialisés (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni) ont convenu "d'accroître la fourniture de capacités de défense aérienne, de systèmes et d'intercepteurs supplémentaires ainsi que de capacités de longue portée". Ils se sont aussi dits "prêts à accorder à l’Ukraine le bénéfice de licences lui permettant d’accroître sa production militaire".

L'Ukraine produit certains missiles de type longue portée (Flamingo, Neptune) et reçoit de ses alliés européens des missiles de croisière SCALP français et Storm Shadow britanniques, mais en petites quantités.

MBDA dans la danse

Les Américains n'ont jusqu'ici pas livré les missiles Tomahawk que le président Volodymyr Zelensky espérait. Les Allemands ont refusé de leur côté d'envoyer leur missile Taurus, craignant que cela n'alimente l'escalade avec la Russie, puissance nucléaire. L'Ukraine, confrontée régulièrement à des frappes massives de la Russie sur l'ensemble de son territoire et à une pénurie de moyens antiaériens, réclame aussi plus de capacités en la matière, notamment des missiles Patriot américains, financés par ses alliés européens.

En parallèle de cette annonce, le missilier européen MBDA, fabricant du Storm Shadow/SCALP ainsi que du Taurus, a officialisé la signature d'un partenariat avec l'entreprise ukrainienne de défense LUCH. Ce memorandum de coopération a pour but le développement du missile de croisière Neptune2, une version améliorée d'actuel Neptune ukrainien.

L'approvisionnement en missiles reste compliqué, notamment depuis le déclenchement de l'offensive israélo-américaine le 28 février en Iran qui a recentré l'attention des Etats-Unis dans la région. Les alliés des Etats‑Unis au Moyen-Orient visés par des attaques de riposte iraniennes ont alors utilisé d'importantes quantités de munitions de défense antiaérienne pour protéger des sites dans le Golfe. La situation devrait désormais se détendre sur le front des approvisionnements avec l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran et la fin attendue du conflit dans la région. "En gros, à chaque attaque massive de la Russie, les Ukrainiens doivent tirer une vingtaine de missiles (de) système Patriot", a relevé la source diplomatique au G7, évoquant la "présence de stocks au Moyen-orient et sans doute aux Etats-Unis".