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Frappé par un parent, un entraîneur admis en soins intensifs
information fournie par So Foot 27/05/2026 à 12:46

Frappé par un parent, un entraîneur admis en soins intensifs

Frappé par un parent, un entraîneur admis en soins intensifs

Nouvel épisode de violence dans le foot amateur. Un entraîneur du club de Six-Fours Le Brusc a été frappé par un parent lors d’un tournoi organisé par le club du Var dimanche 24 mai. Selon les faits rapportés par ICI Provence, l’éducateur de 48 ans a été violemment pris à partie par le père d’un joueur de l’équipe adverse et frappé au visage. Victimes de multiples fractures et d’un hématome cérébral , il a été transféré en soins intensifs à l’hôpital Saint-Anne de Toulon.

Un rassemblement en guise de soutien

Le club de Six-Fours Le Brusc a publié un communiqué pour condamner «  avec la plus grande fermeté les actes d’une extrême gravité survenus hier (dimanche). » Pour manifester leur soutien à « Ben », 150 personnes se sont rassemblées avec des banderoles devant l’hôpital Saint-Anne le soir même. Une enquête a par ailleurs été ouverte par le commissariat de Sanary-sur-Mer.…

OC pour SOFOOT.com

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