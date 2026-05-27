Ayyoub Bouaddi : pour la gloire de ses terres

Après les pourparlers, les rumeurs et les questions, Ayyoub Bouaddi va officiellement disputer sa première Coupe du monde sous le maillot du Maroc. Annoncé comme le futur de l’équipe de France et adulé par la Ligue 1 après deux saisons sur les terrains, le petit prodige du milieu lillois a posé à 18 ans une nouvelle brique dans sa jeune carrière : celle de l’opiniâtreté.

À la lisière de la forêt de Maâmora, Ayyoub Bouaddi prend ses marques. Ballon au pied, cheveux dans le vent et couronne royale alaouite sur son torse rouge, le très jeune Marocain ne semble pas perturbé par les bruits qui peuvent courir loin du Complexe Mohammed VI. Aussi à l’aise sur un terrain que derrière un micro, Bouaddi assume son choix : « Je suis fier de représenter mon pays, le Maroc. Un grand merci au peuple marocain et j’espère qu’on fera de belles choses ensemble. » Comme toujours, le Senlisien ne laisse rien transparaître (si ce n’est de la fierté) et la pression semble couler sur sa peau comme sur celle d’un vieux briscard qui aurait déjà roulé sa bosse. Loin de l’opportunisme, c’est donc un choix mûrement réfléchi qui a guidé le jeune Ayyoub, un choix du cœur. Un choix qui l’amène aujourd’hui à faire partie des Lions de l’Atlas qui partiront à la conquête de l’Amérique dans quelques jours.

Avant la Coupe du monde, avant le football, avant tout : la famille. Pour certains, le football est l’épicentre de leur vie. Ce n’est pas le cas d’Ayyoub Bouaddi. Le Nordiste d’adoption a assez répété que son environnement familial avait toujours joué un rôle majeur dans ses réflexions de vie et de carrière. Selon L’Équipe , ce sont d’ailleurs ses racines qui l’ont en partie décidé de rejoindre les Lions de l’Atlas, nation de ses deux parents. « Je suis très heureux et surtout ma famille était très heureuse pour moi aussi » , a déclaré le milieu au micro de la Fédération marocaine.…

Par Tristan Claeyssen pour SOFOOT.com