Oui, cette finale de Ligue Conférence vaut le détour

Alors que la finale de Ligue Conférence peine à déchaîner les foules et que l'on est pas certain que tout le monde se bloque devant son téléviseur pour voir Crystal Palace et le Rayo Vallecano se disputer une coupe continentale, voici quelques éléments essentiels à avoir dans sa besace pour apprécier ce choc au sommet qui ne dit pas son nom.

→ Le Rayo Vallecano, c’est Madrid. Du quartier de Vallecas, plus précisément. Ah, vous le saviez déjà ? En tout cas, qui a dit que Madrid n’allait plus en finale de coupe d’Europe ?

→ Vous saurez désormais parfaitement comment prononcer Leipzig. C’est pas Liptzich, c’est pas Lèpzigue mais laɪ̯pʦɪç.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com