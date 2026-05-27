Le bel hommage au Camp Nou pour Alexia Putellas

Départ en fanfare. Le Barça rendait hommage ce mercredi à sa star Alexia Putellas , dont le départ du club catalan a été annoncé mardi soir. La double Ballon d’or a eu le droit à une cérémonie d’adieu au Camp Nou, après 14 années de beaux et loyaux services sous le maillot blaugrana . Postée à côté de tous les trophées glanés au Barça, ce qui avait pas mal de gueule au vu de son palmarès acquis en Catalogne, la milieu de terrain est revenue sur son passage dans ce qui était jusqu’à aujourd’hui son club de toujours. « Ce n’est jamais le moment idéal et c’est la décision la plus importante de ma vie. Le fait de remporter la quatrième Ligue des champions à Oslo a été le moment parfait, c’est comme ça que je l’ai ressenti. »

HISTÒRIA BLAUGRANA. pic.twitter.com/22CXiQMqlM…

OC pour SOFOOT.com