Frank McCourt attendu à Marseille
Le timing est parfait.
Présent par intermittence dans les travées du Vélodrome, le propriétaire de l’Olympique de Marseille Frank McCourt sera bel et bien de la partie pour le match contre le Paris FC samedi, selon les informations de La Provence. D’après le quotidien, l’Américain se déplacera dans la cité phocéenne pour discuter des réformes du football français et des droits TV, très faibles cette saison, avec le président Pablo Longoria.…
MBC pour SOFOOT.com
