Frank McCourt annonce l'arrivée prochaine de Beye et d'un président

American express. Débarqué en urgence à Marseille pour gérer les affaires courantes de l’OM, Frank McCourt en a profité pour rencontrer les représentants des supporters comme l’informe RMC Sport. Une réunion durant laquelle le propriétaire du club a ainsi annoncée l’arrivée probable (et imminente) de Habib Beye sur le banc, ainsi que la nomination prochaine d’un président. Cela fait suite au maintien de Medhi Benatia à son poste de directeur du football – alors que celui-ci était annoncé démissionnaire – et au retrait de Pablo Longoria de son poste de président.

RMC précise que les dirigeants marseillais auraient sondé Xabi Alonso, mais l’instabilité du club n’aurait pas permis de développer la piste. Enfin, McCourt a ajouté ne pas avoir été apprécié les banderoles hostiles brandies au Vélodrome samedi dernier, tout comme il a rappelé vouloir s’inscrire dans la durée à l’OM.…

AB pour SOFOOT.com