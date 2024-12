information fournie par So Foot • 26/12/2024 à 09:49

François Letexier désigné meilleur arbitre du monde

Cocorico !

L’IFFHS (Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football) a dévoilé ce mercredi son classement des meilleurs arbitres mondiaux pour l’année 2024, sacrant le Français François Letexier . Aux commandes notamment de la finale de l’Euro remportée par l’Espagne contre l’Angleterre, ce dernier est devenu « une figure de proue » de l’arbitrage mondial écrit l’instance, qui salue son « contrôle des matchs de haute intensité avec des performances exceptionnelles » . Letexier devance le Slovène Slavko Vinčić et l’Italien Daniele Orsato, tandis que Clément Turpin se classe au pied du podium, quatrième . Il devient ainsi le deuxième sifflet français récompensé, succédant à Michel Vautrot, sacré en 1988 et 1989.…

TB pour SOFOOT.com