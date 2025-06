Franco Mastantuono, c’est de la balle

Courtisé par les plus grands, dont le PSG, l’élégant milieu argentin Franco Mastantuono (17 ans) incarne les ambitions de River Plate lors du Mondial des clubs. Portrait d’un gaucher à la « vision télescopique » et au « tempérament de leader » passé tout près d’une carrière de tennisman, qui devrait finalement signer au Real Madrid.

La vie est une question de choix. C’est en tout cas ce que les gourous du développement personnel baratinent à longueur de conférences, de publications Instagram et de livres censés révéler le secret du bonheur. Oublier son ex ou se donner une seconde chance ? Accepter la mécanique du quotidien ou tout plaquer ? Poursuivre ses rêves ou renoncer ? À chacun son casse-tête. Celui de Franco Mastantuono s’est longtemps résumé ainsi : football ou tennis ? Et pendant des années, l’apprenti champion n’a en réalité rien décidé, indifférent à l’épuisante nécessité de prendre son destin en main. « Il n’avait aucune raison de le faire car il excellait et s’amusait dans les deux sports » , sourit Ignacio Poblet, son premier prof sur les courts en terre battue du Club de Remo, à Azul, la ville de 75 000 habitants dans laquelle l’Argentin a grandi, à 285 kilomètres au sud de Buenos Aires.

En continuant de travailler avec cette mentalité, il aurait pu arriver à un haut niveau de tennis. Mais il a pris la décision avec son cœur et je crois qu’il ne s’est pas trompé.…

