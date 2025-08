José Mourinho ému aux larmes après la disparition tragique de Jorge Costa

Quelques heures après l’annonce de la subite disparition de Jorge Costa, légende du FC Porto, José Mourinho a fait part de son émotion en conférence de presse , dans le cadre de ses fonctions avec Fenerbahçe. Alors entraîneur lors de la finale de C1 victorieuse de 2004, le Mou avait Costa sous ses ordres et évoluait comme capitaine. « Tu as des capitaines et tu as des leaders. Et Jorge était l’un de ces gars, de ceux qui font le sale boulot et laissent le coach faire son job de coach. » …

TJ pour SOFOOT.com