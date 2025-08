Quelle est la recette pour que Nice fasse tomber Benfica ?

Quatrième de Ligue 1 l'année dernière, l'OGC Nice dispute ce mercredi son 3ᵉ tour préliminaire de la Ligue des champions face à un cador européen : le SL Benfica. Bien que le Gym présente des arguments, le club lisboète fait figure de favori dans cette confrontation, surtout quand on sait à quel point il aime croquer ses homologues français.

Ouf, cette première manche de qualification en C1 se joue à la maison. Devant 27 000 supporters, l’OGC Nice ne devra donc pas rater son départ parce que c’est l’enfer qui l’attendra la semaine prochaine au Portugal. En effet, en 19 réceptions d’un club français en compétition européenne, Benfica n’a pas perdu le moindre match (13 victoires, 6 nuls). Véritable chat noir des formations tricolores, Toulouse et plus récemment Monaco peuvent en attester, le club lisboète se fera les griffes sur le 4ᵉ de la dernière saison de Ligue 1 dans cet Aiglonico pour continuer de croire en une qualification en C1. Si sur le papier, le duel semble déséquilibré, comment la bande à Franck Haise peut surprendre la formation portugaise ?

Mission zéro complexe

Quand il a appris l’identité de son adversaire, l’entraîneur du Gym, a dû avoir un sourire crispé au moment d’apprendre qu’il croiserait la route des copains du redoutable Pavlídis et de l’odieux Otamendi. « Contre Benfica, normalement, on n’existe pas, surtout sur un match aller-retour, a-t-il déclaré lors d’une interview à L’Équipe . La Coupe du monde des clubs qu’ils ont disputée, ce n’est pas un tournoi de sixte dans le sud du Portugal. Ils ont battu le Bayern (1-0, le 24 juin en phase de groupes) et ils ont perdu en prolongation contre Chelsea (1-4, en huitièmes de finale) […] Mais ce n’est pas parce qu’on ne doit pas exister qu’on n’existera pas . » Tout juste vainqueur de sa 10ᵉ Supercoupe du Portugal, en dominant par la plus petite des marges le Sporting, Benfica, orphelin d’Ángel Di María rentré au pays, va disputer une 23ᵉ saison consécutive une Coupe d’Europe, alors que le Gym, lui, n’a pas goûté à la C1 depuis 65 ans et reste sur une campagne de C3 désastreuse la saison dernière avec trois nuls et cinq défaites en huit matchs. Voilà comment mesurer la différence de poids entre ces deux écuries.…

Tous propos recueillis par TM, sauf mentions.

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com