Franco Mastantuono bat un record de précocité avec l'Argentine

Le début d’un long règne ?

Franco Mastantuono a battu un record ce jeudi et pas n’importe lequel . Contre le Chili (victoire 1-0), le joueur de River Plate est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à disputer un match officiel avec l’Argentine, à 17 ans, 9 mois et 22 jours. Entré en jeu à la place de Thiago Alamada à la 83 e minute, l’offensif n’est cependant pas le plus jeune à avoir joué avec l’ Albiceleste .…

RFP pour SOFOOT.com