Franck Haise souhaitait recruter Neil El Aynaoui
Au Gym, on sait faire des courbettes.
Défaits en Ligue Europa ce mercredi soir par l’AS Roma, les Niçois ont enchaîné un treizième match sans victoire en Coupe d’Europe . Un bilan moribond pour une équipe en quête de repères après de nombreuses allées et venues à l’intersaison. En conférence de presse après ce revers, Franck Haise a d’ailleurs évoqué le mercato, regrettant de ne pas avoir pu recruter son ancien joueur à Lens et adversaire du soir avec l’AS Roma, Neil El-Aynaoui. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
