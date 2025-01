Franck Haise reconnaît que Nice n'a pas « été à la hauteur »

Le mérite de l’honnêteté.

Nice a été ridicule pendant huit matchs de Ligue Europa cette saison, Il n’a pas su faire mieux qu’un match nul contre Bodø/Glimt à domicile pour finir son parcours. Son entraîneur Franck Haise a exprimé sa déception : « Même s’il n’y a pas d’enjeu sportif, il y a toujours un enjeu moral, par respect aux spectateurs qui étaient là, et par respect envers nous-mêmes, a-t-il confessé auprès de L’Équipe . On sait qu’on n’a pas été à la hauteur sur l’ensemble de la compétition – même si on avait gagné ce soir. On est déçus. Déçus de ne jamais avoir mené de la compétition, parce que c’est ça la réalité. Déçus de ne pas avoir eu notre effectif pour jouer sur plusieurs tableaux. Ce qui est sûr, c’est que vu les conditions du match et ses moyens du jour, l’équipe s’est accrochée. » …

UL pour SOFOOT.com