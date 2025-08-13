Franck Haise lucide sur l'élimination de Nice en Ligue des champions
Important d’être lucide après n’avoir rien fait.
Comme attendu depuis le tirage au sort fin juillet, Nice est tombé face à plus fort que lui au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions ce mardi soir. Après une défaite au match aller 2-0 à l’Allianz Riviera, les Aiglons ont remis le couvert à Lisbonne en s’inclinant sur le même score. Une rencontre où le Gym n’a jamais pu entrevoir la qualification.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer