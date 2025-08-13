 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Franck Haise lucide sur l'élimination de Nice en Ligue des champions
information fournie par So Foot 13/08/2025 à 09:03

Important d’être lucide après n’avoir rien fait.

Comme attendu depuis le tirage au sort fin juillet, Nice est tombé face à plus fort que lui au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions ce mardi soir. Après une défaite au match aller 2-0 à l’Allianz Riviera, les Aiglons ont remis le couvert à Lisbonne en s’inclinant sur le même score. Une rencontre où le Gym n’a jamais pu entrevoir la qualification.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

