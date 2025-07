Bienvenu Matumo : « L’argent du Congo ne doit pas être dilapidé dans des projets inutiles »

Suite aux récents accords de sponsoring sportifs entre la République démocratique du Congo, l'AS Monaco, l'AC Milan et le FC Barcelone, la colère est montée d’un cran face au pouvoir en place à Kinshasa. Militant et porte-parole du mouvement citoyen La Lucha en RDC et chercheur à l’Université Paris 8, Bienvenu Matumo a accepté de revenir sur cette problématique au sein d’un pays en période de guerre.

Pourquoi décidez-vous de prendre la parole aujourd’hui ?

J’œuvre depuis une décennie en faveur de ce mouvement des jeunes congolais pour faire avancer la démocratie et la transparence politique. Nous souhaitons dénoncer les contrats signés avec le FC Barcelone, l’AS Monaco et l’AC Milan. Le Congo est un pays avec un tas de problèmes de fond et les ressources mobilisées ne peuvent pas être investies dans des projets prestigieux sur la forme. Ces ressources doivent être utilisées dans des projets prioritaires comme l’aide humanitaire. Actuellement, 25 millions de Congolais sont dans un état de faim chronique, ils n’ont pas de quoi manger et se retrouvent dans une extrême situation de pauvreté. Aussi, les Congolais n’ont pas accès aux services publics de base. Dès lors, il est insoutenable de voir l’Etat donner ces millions pour de la visibilité à l’international à travers des infrastructures inexistantes. Officiellement, cela est considéré comme des politiques sportives et touristiques qui permette aux personnes de venir visiter le Congo. Or, le Congo n’a pas de politique touristique ou sportive planifiée. Pourquoi gaspiller autant d’argent dans de la publicité ? L’argent doit être injecté avec méthode dans les secteurs de l’éducation, du tourisme et du sport. Cela doit être organisé pour que le tourisme de masse puisse bénéficier à notre pays. Si l’objectif est simplement d’écrire sur le maillot « RD Congo, cœur de l’Afrique », nous pensons que c’est un manque de vision de la part des autorités congolaises. En cela, nous sommes dans une approche de dénonciation d’un gaspillage des ressources d’un pays comme le Congo. Il n’y a pas de contrepartie citoyenne. Aujourd’hui, notre pays a besoin de routes, de sécurité, d’emploi, ce sont des problèmes majeurs à régler en urgence.…

Propos recueillis par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com