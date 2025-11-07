Franck Haise, à cœur ouvert

Encore battu par Fribourg ce jeudi, l’OGC Nice n’en finit plus de perdre. Après la rencontre, Franck Haise a poussé un véritable cri de désespoir en conférence de presse. Sans se chercher d’excuses. Une leçon d’humilité à retenir.

Quatrième défaite d’affilée, seizième match consécutif sans victoire en Coupe d’Europe, l’OGC Nice va mal, très mal, sur la scène continentale. Avec aucun point marqué depuis le début de la campagne de Ligue Europa, le Gym pointe logiquement à l’avant-dernière place du classement, à égalité avec les Glasgow Rangers, qui possèdent une différence de but encore pire (-7) que celle des Niçois (-5).

Dernière illustration de ce naufrage collectif contre Fribourg ce jeudi soir. À domicile, les Aiglons se sont une nouvelle fois fait déplumer (1-3) et sans jamais vraiment se montrer capable de pouvoir (ou vouloir) inverser la tendance. Face à ce constat d’échec, Franck Haise ne s’est pas caché derrière son petit doigt. Et quelque part, ça fait plaisir.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com