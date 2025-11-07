 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Franck Haise, à cœur ouvert
information fournie par So Foot 07/11/2025 à 13:07

Franck Haise, à cœur ouvert

Franck Haise, à cœur ouvert

Encore battu par Fribourg ce jeudi, l’OGC Nice n’en finit plus de perdre. Après la rencontre, Franck Haise a poussé un véritable cri de désespoir en conférence de presse. Sans se chercher d’excuses. Une leçon d’humilité à retenir.

Quatrième défaite d’affilée, seizième match consécutif sans victoire en Coupe d’Europe, l’OGC Nice va mal, très mal, sur la scène continentale. Avec aucun point marqué depuis le début de la campagne de Ligue Europa, le Gym pointe logiquement à l’avant-dernière place du classement, à égalité avec les Glasgow Rangers, qui possèdent une différence de but encore pire (-7) que celle des Niçois (-5).

Dernière illustration de ce naufrage collectif contre Fribourg ce jeudi soir. À domicile, les Aiglons se sont une nouvelle fois fait déplumer (1-3) et sans jamais vraiment se montrer capable de pouvoir (ou vouloir) inverser la tendance. Face à ce constat d’échec, Franck Haise ne s’est pas caché derrière son petit doigt. Et quelque part, ça fait plaisir.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mons Bassouamina : « Le ballon étoilé nous a tous fait rêver »
    Mons Bassouamina : « Le ballon étoilé nous a tous fait rêver »
    information fournie par So Foot 07.11.2025 13:23 

    L’an dernier, à la même époque, Mons Bassouamina préparait dans le froid hivernal et auvergnat un déplacement à Ajaccio. Ce jeudi, au lendemain de cette victoire historique et avant quelques cours d’anglais, l'attaquant de 27 ans a pris une trentaine de minutes ... Lire la suite

  • Bison Futé annonce du blaugrana sur le chemin du retour en sélection espagnole
    Bison Futé annonce du blaugrana sur le chemin du retour en sélection espagnole
    information fournie par So Foot 07.11.2025 13:15 

    Objectif qualif. Ce vendredi, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour la trêve internationale de novembre. Pas encore qualifiée pour le Mondial 2026, la Roja affrontera la Géorgie samedi et la Turquie le 18 novembre, ... Lire la suite

  • Jérémie Beyou de France en action pendant la course
    Voile-Beyou et Lagravière remportent la Transat Café L'Or en Imoca avec Charal
    information fournie par Reuters 07.11.2025 13:12 

    Jérémie Beyou et Morgan Lagravière ont remporté vendredi à Fort-de-France (Martinique) la 17e édition de la Transat Café L'Or dans la classe Imoca, des monocoques de plus de 18 mètres, à la barre de Charal. Les deux navigateurs français ont franchi la ligne d'arrivée ... Lire la suite

  • La réponse bien salée de Kylian Mbappé à Orelsan
    La réponse bien salée de Kylian Mbappé à Orelsan
    information fournie par So Foot 07.11.2025 13:12 

    La première fois que Mbappé défend cette saison. Alors qu’Orelsan a dévoilé son nouvel album La fuite en avant , un morceau a attiré l’attention. Dans son titre Petite Voix , le rappeur français tacle la famille Mbappé, propriétaire du Stade Malherbe Caen , son ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank