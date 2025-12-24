 Aller au contenu principal
Francis Ngannou claque un énorme billet sur la victoire du Cameroun à la CAN
information fournie par So Foot 24/12/2025 à 11:43

Une somme rondelette.

Si certains supportent avec un maillot sur le dos, Francis Ngannou le fait avec un ticket à 320 000 euros . À l’occasion de la CAN 2025, le combattant de MMA camerounais a décidé de miser gros sur les Lions indomptables, en pariant sur leur sacre final au Maroc. Avec une cote affichée à 21.…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
