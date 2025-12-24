Francis Ngannou claque un énorme billet sur la victoire du Cameroun à la CAN
Une somme rondelette.
Si certains supportent avec un maillot sur le dos, Francis Ngannou le fait avec un ticket à 320 000 euros . À l’occasion de la CAN 2025, le combattant de MMA camerounais a décidé de miser gros sur les Lions indomptables, en pariant sur leur sacre final au Maroc. Avec une cote affichée à 21.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
