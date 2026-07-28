France-Zidane veut que Christophe Gleizes "puisse rentrer à la maison"

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football, Zinédine Zidane, a apporté mardi son soutien au journaliste français Christophe Gleizes, détenu en Algérie, et souhaité "qu'il rentre chez lui".

"Je soutiens, comme un parent (...) M. Gleizes et sa famille", a-t-il répondu à une question sur le sort du journaliste français, lors de sa première conférence de presse de sélectionneur à Paris.

"On espère simplement qu'il puisse rentrer à la maison avec ses parents, ça c'est clair et net", a-t-il poursuivi, rappelant son choix d'observer une attitude de réserve sur ce type de sujets.

"Je suis parent, et je veux juste qu'il rentre chez lui pour voir sa famille", a-t-il souligné.

Zinédine Zidane, 54 ans, est né à Marseille de parents algériens et possède la double nationalité française et algérienne.

Journaliste indépendant travaillant notamment pour les magazines So Foot et Society (groupe So Press), Christophe Gleizes, 37 ans, a été arrêté en Algérie en mai 2024 alors qu'il effectuait un reportage sur la Jeunesse sportive de Kabylie, club de football de Tizi Ouzou.

Il a été condamné en juin 2025 à sept ans de réclusion criminelle pour "apologie du terrorisme" et "possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national". Deux demandes de grâce présidentielle, en décembre 2025 et en février dernier, sont restées lettre morte.

Les autorités algériennes lui reprochent notamment des entretiens avec des membres du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK), classé comme "organisation terroriste" par Alger depuis 2021.

(Rédigé par Sophie Louet avec Etienne Breban, édité par Nicolas Delame)