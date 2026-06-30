France-Un redressement budgétaire "de grande ampleur" nécessaire pour maîtriser la dette - OCDE

La France risque de voir sa dette s'alourdir davantage si elle ne procède pas à des coupes budgétaires plus importantes et ne relance pas la réforme des retraites, avertit mardi l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), alors que le ralentissement de la croissance accentue la pression sur les finances publiques.

L'organisation basée à Paris souligne dans un rapport consacré à la France que la situation budgétaire de la deuxième économie de la zone euro est tendue, le déficit devant se maintenir autour de 5% du PIB en 2026 et la dette publique devant continuer à augmenter pour atteindre 119% du PIB.

"Redresser les finances publiques est une priorité", affirme l'OCDE, précisant que la stabilisation du ratio dette publique/PIB nécessite un redressement budgétaire "de grande ampleur".

"Le redressement des finances publiques, qui a été de plus d'un point de PIB en 2025, devra se poursuivre au même rythme, pour atteindre quelque trois points de PIB en termes cumulés à l'horizon 2030, afin que la dette se stabilise à 122% du PIB", préconise le rapport.

Cette recommandation va bien au-delà des mesures déjà annoncées par le gouvernement français.

Le fardeau de la dette publique sera au nombre des enjeux de l'élection présidentielle de 2027, avec à la clé la nécessité d'une rationalisation des dépenses publiques.

Pour y parvenir, estime le rapport, il sera essentiel de relancer la réforme des retraites de 2023, qui prévoit de faire passer progressivement l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, texte que le Premier ministre Sébastien Lecornu a suspendu jusqu'après la présidentielle afin de faire adopter le budget de 2026 au Parlement.

L'OCDE invite à réactiver cette réforme comme prévu et, à terme, à lier l'âge de départ à la retraite à l'espérance de vie, faisant valoir que le vieillissement démographique devrait accentuer encore la pression sur les dépenses, une proposition potentiellement explosive dans un pays qui a connu d'importantes grèves et manifestations autour de ce dossier.

"Les dépenses croissantes consacrées au vieillissement démographique, à la transition climatique et à la défense vont accentuer les tensions. Le redressement des finances publiques doit être significatif et soutenu, et reposer sur des gains d'efficacité des dépenses et des réformes fiscales favorables à la croissance", ajoute l'organisation.

Sans ces changements, la hausse des coûts des retraites et des soins de santé continuera de peser sur des finances déjà mises à rude épreuve, alors même que les coûts d'emprunt augmentent, prévient-elle.

Cet avertissement intervient à un moment où la croissance économique française ralentit. Après avoir progressé de 0,9% en 2025, le PIB devrait ressortir à 0,7% en 2026 avant de remonter légèrement à 0,8% en 2027, reflétant l'incertitude politique accrue, la hausse des taux d'intérêt et les chocs extérieurs.

Cette croissance modérée rendra la réduction du déficit plus difficile, d'autant plus que la hausse des taux d'intérêt alourdit le coût des emprunts souverains et limite la marge de manoeuvre budgétaire.

Si les exportations et la résilience du marché du travail apportent un certain soutien, la consommation et l'investissement restent atones, relève l'OCDE.

(Rédigé par Diana Mandiá, avec Leigh Thomas, édité par Sophie Louet)