France : un petit nouveau et un revenant pressentis dans la liste de Deschamps

Quelques surprises à prévoir dans la liste des Bleus ?

Avant de recevoir l’Azerbaïdjan et de se déplacer en Islande les 10 et 13 octobre prochains en qualification pour la Coupe du Monde, l’équipe de France doit revoir une partie de son effectif. La faute à une hécatombe de blessures en attaque, et les absences d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Rayan Cherki, Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. Pour accompagner les titulaires indiscutables Kylian Mbappé et Michael Olise, Didier Deschamps aurait déjà sélectionné ses plans B.…

TJ pour SOFOOT.com