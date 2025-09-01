France: "tous les risques de chute de gouvernement en zone euro sont préoccupants", selon Christine Lagarde

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde lors d'un discours à Francfort le 5 juin 2025 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

"Tous les risques de chute de gouvernement dans tous les pays de la zone euro sont préoccupants", a estimé lundi la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde, qui était interrogée sur la probable chute du gouvernement Bayrou.

"Ce que j'ai pu observer depuis six ans (à ce poste, NDLR) c'est que les développements politiques, la survenance de risques politiques, ont un impact évident sur l'économie, sur l'appréciation par les marchés financiers des risques-pays et par conséquent sont préoccupants pour nous", a déclaré Mme Lagarde sur Radio Classique.

La présidente de la BCE tenait ces propos alors que le Premier ministre François Bayrou va demander lundi prochain la confiance de l'Assemblée nationale, et que tout montre actuellement qu'il ne l'obtiendra pas et devra démissionner.

Pour autant, Mme Lagarde ne semble pas inquiète à ce stade d'une mise sous tutelle de la France par le Fonds monétaire international (FMI), institution qu'elle a dirigée de 2011 à 2019.

"Les pays demandent l'intervention du FMI dans des circonstances ou la balance courante est gravement déficitaire et où le pays ne peut pas faire face à ses obligations : ce n’est pas le cas aujourd'hui de la France", a-t-elle observé.

"Le FMI probablement dirait +les conditions ne sont pas remplies, organisez-vous vous-mêmes pour restructurer et pour mettre de l'ordre dans vos finances publiques+", selon elle.