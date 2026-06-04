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France - Sénégal : places dispo pour notre soirée projection !
information fournie par So Foot 04/06/2026 à 12:01

France - Sénégal : places dispo pour notre soirée projection !

France - Sénégal : places dispo pour notre soirée projection !

Après la triple soirée du 30 mai PSG-Arsenal sur deux péniches et une discothèque, on récidive et on enchaîne direct avec la Coupe du Monde. Et le premier match de groupe de l’équipe de France face au Sénégal.

Rendez-vous avec la rédac devant l’écran géant de 4 mètres sur 3 du Loft de 400 places de la mythique salle de La Bellevilloise avec toujours quiz d’avant-match, cadeaux à gagner, chants, maillots, écharpes, lumières aux couleurs de l’équipe de France, hymne français dans les enceintes et plein d’autres surprises = l’ambiance du stade sans y être !

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com

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