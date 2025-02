France: recul de la production industrielle en décembre

( AFP / AURORE MESENGE )

La production industrielle française s'est repliée de 0,4% en décembre sur un mois, plombée par l'industrie manufacturière et notamment la fabrication de matériels de transport, dont l'automobile, a indiqué mercredi l'Insee.

En novembre, la production industrielle avait très légèrement augmenté sur un mois, de 0,1% selon les chiffres révisés, a précisé l'Insee, qui avait d'abord estimé cette hausse à 0,2%.

En décembre, la seule industrie manufacturière a reculé de 0,7%, après une hausse de 0,2% le mois précédent.

Sur le quatrième trimestre 2024, la production industrielle est inférieure de 1,2% par rapport à la même période de 2023. La production manufacturière recule, elle, de 1,9%.

Sur le seul mois de décembre, la production s'est nettement repliée dans la fabrication de matériels de transport (-5,4% après +4% en novembre), avec une forte baisse dans l'industrie automobile (-11% après +6,4% en novembre), et une baisse plus modérée dans la fabrication d'autres matériels de transport (-2% après +2,6%).

Elle a également reculé dans "les autres secteurs industriels" (-1% en décembre après -0,1% en novembre), "pénalisée notamment par le recul dans la pharmacie" (-7,9% après +0,9%), détaille l'Insee.

La production a en revanche rebondi dans les industries agro-alimentaires (+2,8% après -0,6%) et la fabrication de biens d'équipement (+0,4% après -1,1%). "La production accélère dans les industries extractives, énergie, eau (+1,2% après +0,1%) et la cokéfaction et le raffinage (+0,8% après +0,3%).

Sur les trois derniers mois de 2024, la production a nettement reculé dans la fabrication de matériels de transport (-7,9%) par rapport à la même période de l'année précédente, avec un plongeon de 16,5% dans l'industrie automobile --et une baisse moindre dans les autres matériels de transport (-2,1%).

Elle a également reculé (-1,8%) dans la fabrication de biens d'équipement.

Elle a en revanche augmenté dans les industries extractives, énergie, eau (+2,5%), les industries agro-alimentaires (+1,6%) et la cokéfaction et le raffinage (+4,4%).

L'Insee souligne que "dans un contexte de prix élevés de l'électricité et du gaz facturés aux entreprises en 2024 (...), les branches intensives en énergie ont été particulièrement exposées à la hausse de leurs coûts de production, susceptibles de peser sur leur production".

Ainsi, pour ces branches, la production au quatrième trimestre 2024 "reste en net retrait par rapport à celle du deuxième trimestre 2021, dernier trimestre avant que les prix de l'énergie n'augmentent fortement": la sidérurgie accuse une baisse de 23,7%,la fabrication de verre et articles en verre de 20,2%, la fabrication de produits chimiques de base de 14,9% et celle de pâte à papier, papier et carton de 11,6%, par rapport au deuxième trimestre 2021.