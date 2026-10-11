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France-Raphaël Glucksmann remporte la primaire social-démocrate dès le premier tour
information fournie par Reuters 11/10/2026 à 18:34

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Le candidat Place Publique à l'élection présidentielle, Raphaël Glucksmann, a remporté dès le premier tour la primaire social-démocrate, a annoncé dimanche le Parti socialiste.

L'eurodéputé de 46 ans a recueilli 66,13% des suffrages, devant le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, à 14,48%, au terme d'une campagne qui a vu les cinq candidats s'affronter lors de trois débats télévisés.

L'ancienne ministre Ségolène Royal et les députés socialistes Emmanuel Maurel et Jérôme Guedj ont recueilli respectivement 7,62%, 5,92% et 5,83% des voix.

Près de 135.000 personnes s'étaient inscrites pour participer à cette primaire, un chiffre bien inférieur aux précédents scrutins internes - 2,8 millions de participants, par exemple, à la primaire de 2011 remportée par le futur président François Hollande.

Entre autres divergences avec Olivier Faure, Raphaël Glucksmann est hostile à toute alliance avec La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, lui aussi candidat à l'Elysée.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Benjamin Mallet)

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1 commentaire

  • 18:43

    Tout ça pour faire moins de 5% en mai :):)

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