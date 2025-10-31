France: Ralentissement de l'inflation harmonisée à 0,9% sur un an en octobre, dit l'Insee

Des rhubarbes sont exposées à la vente sur un étal de maraîcher rue des Martyrs à Paris

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes, a ralenti plus fortement que prévu à 0,9% sur un an en octobre en raison notamment de la baisse des prix de l’énergie et du ralentissement des prix alimentaires, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee.

Le consensus tablait sur un indice IPCH, qui permet lescomparaisons avec les autres pays de la zone euro, de 1% ce mois-ci après +1,1% en septembre, en rythme annuel.

Sur un mois, l'indice IPCH a rebondi de 0,1%, après un repli de 1,1% en septembre, en ligne avec les attentes des analystes interrogés par Reuters.

Aux normes françaises, l'indice des prix à la consommation a accéléré en octobre en rythme annuel de 1,0%, après +1,2% en septembre et +1% attendu par le consensus.

Sur un mois, le rebond ressort à +0,1% après -1,0% en septembre et un consensus à +0,1%.

(Rédigé par Augustin Turpin)