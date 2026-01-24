France/Présidentielle-La primaire de la gauche et des écologistes prévue le 11 octobre

La primaire de la gauche et des écologistes en vue de l'élection présidentielle française de 2027 se tiendra le 11 octobre prochain, a déclaré samedi la députée Écologiste et Social de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain.

"Le vote d'investiture aura lieu le 11 octobre 2026. J'appelle à créer une dynamique populaire! Pour convaincre ceux qui font encore bande à part. Et pour donner de l'élan à la gauche face à l'extrême droite", a-t-elle écrit sur le réseau social X, à l'issue d'une conférence de presse à Tours avec les autres candidats à la primaire.

(Rédigé par Claude Chendjou)