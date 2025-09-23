 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France/PMI: L'activité se contracte à son rythme le plus rapide depuis avril
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 09:50

Un marché local à Aix-en-Provence

L'activité économique en France s'est contractée en septembre à son rythme le plus marqué depuis avril, les secteurs manufacturier et des services de la deuxième économie de la zone euro ayant tous deux enregistré des baisses, montre l'enquête préliminaire PMI S&P Global et HCOB, publiée mardi.

Le PMI préliminaire composite s'est établi à 48,4 en septembre, son niveau le plus bas en cinq mois, après 49,8 en août.

Les économistes interrogés par Reuters visaient un PMI composite de 49,6 pour septembre.

Le secteur manufacturier a été particulièrement touché, son indice PMI global passant de 50,4 en août à 48,1 en septembre, son niveau le plus bas en trois mois. L'indice mesurant la production manufacturière a également reculé, passant de 49,8 à 45,9, à un creux de sept mois.

L'indice PMI des services, lui, a reculé de 49,8 à 48,9, à un plus bas de deux mois.

La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

Le ralentissement a été provoqué par une faible demande des clients, le nombre total de nouvelles commandes ayant chuté pour le seizième mois consécutif.

"Après des signes de stabilisation du secteur privé français durant l'été, les données de septembre nous ont rappelé à la réalité", constate Jonas Feldhusen, économiste chez Hamburg Commercial Bank. "L'activité économique en France a connu un ralentissement plus marqué qu'à tout autre moment depuis avril", a-t-il ajouté.

Malgré le ralentissement de l'activité, l'emploi dans le secteur privé a progressé pour le deuxième mois consécutif, mais très marginalement.

La confiance des entreprises est en outre restée faible, l'incertitude politique étant citée comme un facteur pesant sur les perspectives.

(Rédigé par Makini Brice, Claude Chendjou pour la version française, édité par Blandine Hénault)

2 commentaires

  10:10

    nouveaux impôts, l'activité chute. Ce n'est pas un problème économique, mais politique.

